Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es nach heftigen Schwankungen am Ende um 2,12 Prozent auf 12.728,27 Punkte nach oben gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 1,29 Prozent auf 4.164,00 Punkte gestiegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe um 0,78 Prozent auf 34.156,69 Punkte zugelegt.



Die wichtigsten Börsen in Asien hätten sich am Mittwoch im Großen und Ganzen nicht den Kursgewinnen in den USA angeschlossen. In Tokio sei der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) mit einem Abschlag von 0,33 Prozent bei 27.606,46 Punkten aus dem Handel gegangen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt um 0,24 Prozent nachgegeben, während der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nur knapp um 0,12 Prozent zugelegt habe.



Am heutigen Mittwoch stehe wieder eine Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Equinor (ISIN NO0010096985 / WKN 675213), Heidelberger Druck (ISIN DE0007314007 / WKN 731400), Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221), Vestas (ISIN DK0061539921 / WKN A3CMNS), TotalEnergies (ISIN FR0000120271 / WKN 850727), Under Armour (ISIN US9043111072 / WKN A0HL4V), die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) und Walt Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) berichten.



Zudem finde heute die Erstnotiz von IONOS (ISIN DE000A3E00M1 / WKN A3E00M) im Prime Standard der Frankfurter Börse statt. Im Fokus stünden zudem auch QIAGEN (ISIN NL0012169213 / WKN A2DKCH) und Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403), die am Vorabend Zahlen gemeldet hätten.



Mit Material von dpa-AFX (08.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach starken Vorgaben von der Wall Street zeichnen sich im DAX am Mittwoch deutliche Auftaktgewinne ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent höher auf 15.456 Punkte. Damit rücke das Jahreshoch vom vergangenen Donnerstag bei 15.520 Punkten wieder in den Fokus.Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Inflation in den USA habe die dortigen Börsen am Dienstag letztlich beflügelt. Die Anleger hätten unter dem Strich erleichtert auf Aussagen des heimischen Notenbankchefs Jerome Powell reagiert, wonach unter anderem der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Allerdings sei dieser noch in einem "sehr frühen Stadium" und weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern. Gleichwohl hätten insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte deutlich angezogen.