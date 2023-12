Terminseitig sei es am Montag derweil recht ruhig. Bei Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) finde der Kapitalmarkttag statt. Im Fokus stünden einige Analysteneinschätzungen. Die US-Bank J.P. Morgan zähle die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) zu den Telekom-Top-Picks für 2024. BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) gehöre zu den Chemie-Top-Longs von J.P. Morgan. PVA TePla (ISIN DE0007461006 / WKN 746100) dürfte von einer Hochstufung durch Stifel profitieren. Das Papier sei von "hold" auf "buy" und das Kursziel von 23 auf 27 Euro erhöht worden.



Im Blick stünden zudem weiterhin die Aktien im Kampf gegen Fettleibigkeit. Roche (ISIN CH0012032113 / WKN 851311) wolle mit einer Übernahme hier zu Novo Nordisk und Eli Lilly aufschließen.



Am Freitag hätten die US-Börsen weitere Zuwächse verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe letztlich 0,8 Prozent auf 36.245,50 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,6 Prozent auf 4594,63 Punkte zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Ende 0,3 Prozent im Plus bei 15.997,58 Punkten notiert.



Die Börsen in Asien hätten am Morgen leichte Verluste verbucht. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe im späten Handel 0,4 Prozent im Minus notiert. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) um 0,5 Prozent gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,6 Prozent eingebüßt. (04.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat in den vergangenen Wochen deutlich Gas gegeben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Seit seinem Tief im Oktober sei es zuletzt rund zwölf Prozent nach oben gegangen. Am Freitag sei der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 16.397,52 Zähler aus dem Handel gegangen. Und auch zum Wochenauftakt werde er erneut höher erwartet. Der Der Broker IG taxiere den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent höher auf 16.417 Punkte.