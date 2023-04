Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX fiel gestern früh zügig unter den "sell trigger 15.827 zurück und stoppte erst in der Nähe der Unterstützungen 15.768(S3-Xetra)/15.760 + 15.736,5/15.730, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Tagestief sei 15.734,25 gewesen. Zitat: "DAX Nebenvariante 2: Unterhalb von 15.827 erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen DAX Rückfall zu 15.768(S3-Xetra)/15.760 bzw. zu 15.736,5/15.730...".DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit: Der DAX beginne heute mit einer Abwärtsbewegung von 15.796 zu 15.770/15.764. Danach steige der DAX von 15.770/15.764 bis 15.812/15.829 oder bis 15.842. Ab bzw. bei 15.825/15.830 bestünden heute zu jeder Zeit Abwärtsrisiken, auch wenn eine frühe Abwärtsstrecke zu 15.770/15.764 ausbleiben würde. Als nennenswerte Unterstützungshorizontale diene in allen Fällen vorerst noch 15.730. DAX Nebenvariante 1: Oberhalb von 15.900/15.915 könnte der DAX heute bis 17:30 Uhr im best case auf 16.000/16.024 (Pivot-R3) steigen und dann wieder Richtung 15.920 zurückgeführt werden. (21.04.2023/ac/a/m)