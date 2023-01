Die Wall Street sei am Vortag geschlossen gewesen, deshalb gebe es von dort keine Impulse. An den chinesischen Börsen hätten die Kurse überwiegend zugelegt, nachdem dort ein Einkaufsmanagerindex im Dezember etwas besser ausgefallen sei als erwartet. Im Verlauf des Vormittags könnten die Verbraucherpreise aus mehreren deutschen Bundesländern für Aufmerksamkeit sorgen, wirke doch die hohe Inflation als Bremse für die Aktienmärkte.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt um 0,3% zugelegt. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 1,8% gewonnen. Die massive Infektionswelle nach dem Ende der Null-Corona-Politik habe Chinas Wirtschaft im Dezember unterdessen deutlich belastet. Das zeige der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin". In Japan würden die Börsen auch an diesem Dienstag geschlossen bleiben.



Im Fokus stehe am heutigen Dienstag die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA). Der US-Elektrofahrzeugbauer habe im vierten Quartal weniger Fahrzeuge an seine Kunden übergeben als Experten vorhergesagt hätten. Der Blick falle zudem auf Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF). Der Mülheimer Chemikalienhändler wolle den US-Rivalen Univar Solutions nun doch nicht übernehmen. Auch die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) dürfte im Fokus stehen. JPMorgan habe das Papier des Leverkusener Konzerns abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Der Goldpreis habe derweil zuletzt seinen Aufwärtstrend fortsetzen können. Wenn die Zinsen in den USA nicht mehr steigen würden und der US-Dollar an Wert verliere, "kann Gold 2023 wieder glänzen", so Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.



(Mit Material von dpa-AFX) (03.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfreulichen Jahresbeginn am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag zunächst ruhig zugehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der am Vortag um gut 1% gestiegen sei, werde etwas leichter erwartet. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex 0,22% niedriger bei 14.038 Punkten. Somit dürfte das Auf und Ab des DAX um die 14.000-Punkte-Marke in die nächste Runde gehen.