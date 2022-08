Die Kurstreiber für die Aktienbörsen seien gegenwärtig nicht einheitlich, sage Jim Reid, Aktienstratege bei der Deutschen Bank. Zuletzt hätten schwache Wachstumszahlen den Märkten Anschub verliehen, weil diese für eine weniger straffe US-Geldpolitik sprächen. Am Vortag sei es anders gewesen. US-Aktien hätten wegen guter Konjunkturdaten zugelegt, ungeachtet möglicher Folgen für das Vorgehen der FED, habe der Experte in einem Marktkommentar geschrieben.

Die größten Punktelieferanten für den DAX seien zur Stunde Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF), SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), die jeweils rund 15 Indexpunkte beisteuern würden. Infineon und SAP würden von der guten Stimmung bei Technologie-Aktien profitieren, Siemens höchstwahrscheinlich von den Konjunkturdaten.



Aus technischer Sicht habe der DAX mit dem Anstieg heute das Kaufsignal vom Vortag bekräftigt. Mit 13.700 Punkten befinde sich der deutsche Leitindex inmitten des Gaps von Anfang Juni (13.648 bis 13.749 Punkte). Die obere Kante dürfte nach dem starken Plus in den letzten Wochen - immerhin mehr als 10% - nicht problemlos zu überwinden sein.



Die charttechnischen Ampeln stünden auf Grün. Zudem werde der Aufschwung durch überwiegend gute Quartalszahlen untermauert. Sollte das Thema Taiwan nicht weiter hochkochen, könnte sich der DAX sogar der 14.000 nähern. "Der Aktionär" bleibe daher vorerst long, stehe aber auch Gewinnmitnahmen offen gegenüber. (04.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Mitte Juli begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt setze sich auch am Donnerstag fort, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Unterstützung würden die Kurse aus den USA erhalten, wo Konjunkturdaten die Erwartungen von Experten übertroffen hätten. Vor allem an der Technologiebörse NASDAQ seien die Kurse gestern kräftig gestiegen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nähere sich bald einem wichtigen Widerstand.