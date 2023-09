Paris (www.aktiencheck.de) - Interessante "Langlunten-Kerze" am Freitag. Nach Tagestief bei 15.573 endete der DAX bei 15.740, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das habe Folgen. Die DAX Sommer-Range 15.660/16.290 sei weiterhin intakt, und das schon seit Mai.NEU! Solange der DAX über dem Tief von Freitag (15.573) takte, würden die Marktteilnehmer die Chance bekommen, den DAX stabil zu halten, statt zu den beiden 200-Tages-Linien (ca. 15.482/15.444) einbrechen zu sehen. Das öffne ein Zeitfenster bis zum dritten großen Verfallstermin am Freitag, um auch DAX Kurse bei ca. 16.000 zu erzeugen. Die DAX Vorbörse takte diesbezüglich am entscheidenden intra day Hop oder Top Level bei 15.785. NORMAL, 60%: Scheitere der DAX im 1. Anlauf bei 15.785, so wäre erstmal 15.700/15.695 das Ziel des Vormittags. Der Bereich 15.700/15.695 sei heute ein guter Kandidat, um neue Anläufe nach oben zu starten. (11.09.2023/ac/a/m)