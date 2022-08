Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) oszillierte gestern zunächst um die Vormittagsentscheidungsmarke 13.511, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



["Der DAX steht und fällt heute Vormittag zunächst mit dem EMA200 des Stundenkerzencharts bei 13.511 (Unschärfe-EMA200, abgleitet vom FDAX)]" und sei dabei nicht sehr genau gewesen. Schließlich sei der DAX von 13.454 über die Trendwechselmarke 13.676+1 bis 13.701 gestiegen.



Durch das Kreuzen der Trendwechselmarke 13.676+1 habe sich der DAX die Chance auf den Re-Test des Vorwochenhochs bei 13.793 erarbeitet. Im DAX-Tageskerzenchart liege oberhalb von 13.335 ohnehin weiterhin ein Aufwärtstrend vor, der ein Heranlaufen an das Pre-Pandemie-Hoch 13.795 nahelege, das ja letzte Woche bis auf 3 Punkte bereits schon fast erreicht gewesen sei. Demnach komme es dann bei 13.793/13.795 zu einer weiteren Richtungsentscheidung. Die könne dann so aussehen: a) Steige der DAX per Tagesschluss deutlich über 13.793/13.795 sowie zusätzlich über das 61,8% Retracement 13.824, so gäbe es ein weiteres Kaufsignal. (11.08.2022/ac/a/m)



