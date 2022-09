Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte gestern bis 12.605/12.572 fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sollte es mit dem DAX von 12.605/12.572 bis 12.920/12.957 aufwärts gehen. Es sei in der Tat so gewesen, dass der DAX im Tief 12.606,64 erreicht habe (indikativ sogar 12.602,7). Ausgehend von diesen Tiefs habe ein DAX-Anstieg begonnen, der heute das Gap Ziel 12.957 erreichen könne. Die Vorbörse notiere entsprechend schon bei ca. 12.875. Es laufe also die typische Phase eines Wochenmitteanstiegs, nachdem zuvor noch Sonntagsleser am Montag als Verkäufer unlimitiert aktiv gewesen seien.



Der DAX beginne heute wahrscheinlich über 12.850/12.865 und habe die Chance, sofort bis 12.927 (echter Gapanteil) oder 12.957 (Schlusskurs-Gap) zu steigen. Ab 12.927/12.957 seien schwächere DAX-Stunden zu erwarten, die dann Rückläufe bis 12.803 oder 12.759(PP) beinhalten könnten. Möchten die Käufer den DAX noch höher als 12.957 ziehen, was etwas seltener passieren dürfte als "nur" der Anstieg zu 12.957, so stünden für heute rechnerisch noch die Ziele 13.060 (EMA200/h1) sowie 13.171/13.199 (R3/ 61,8% Retracement) zur Verfügung. Nur unter 12.600 (Stundenschluss) gäbe es heute DAX-Verkaufssignale. (20.09.2022/ac/a/m)



