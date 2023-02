Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hob vom am Freitag erreichten Kursziel 15.270 ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Schon ab 15.340/15.370 habe gestern mehrfach klare Anzeichen im Kursmusterbildungsprozess gegeben, dass der DAX kurz vor weiteren Abgaben stehe, doch jedes Mal hätten sich diese Signallagen im 5 min Chart und auch im 60 min Chart als "Rohrkrepierer" erwiesen. Es sei unglaublich gewesen. Viele andere Shorter seien ganztägig unterwegs gewesen, denn das Privatanlegersentiment sei stundenlang im sehr tiefen Bereich zwischen -30 und -55 gewesen.Der DAX habe die Hürde bei 15.370 genommen. Der DAX starte 9 Uhr ca. bei 15.400. Es liege im DAX ein "bullish Harami" als Doppelkerzenfolge im Tageskerzenchart vor. Der "Harami" lege für heute weiter steigende Notierungen des DAX nah, im Zweifel bis 15.521, vor allem wenn es dem DAX gelinge, per Stundenschluss über 15.450 zu steigen. Kleinere Pullbacks würden heute früh bis ca. 15.378/15.370 herunterreichen, aber kaum tiefer als 15.353/15.345. Bei auftretenden neuen DAX-Jahreshochs wäre wenig Spielraum, denn hier oft genannte Eindämmungslinie sei noch sehr nah, heute am Nachmittag bei ca. 15.670 verlaufend. (14.02.2023/ac/a/m)