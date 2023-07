Paris (www.aktiencheck.de) - Das Aufwärtsmomentum unterlag 8 Tage lang einer Abschwächung. Der DAX fiel daraufhin gestern vom Widerstand 16.210 bis 16.000, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das Abtauchen unter 16.135 sei das Signal gewesen, dass es dazu kommen würde (Zitat: "c). Unter 16.135 zeige der DAX Schwäche und falle im Zuge dessen bis 16.050..."). Die Hälfte der Strecke sei am Nachmittag wieder aufgeholt worden, Tagesschluss 16.131.Vorab: Heute sei EZB-Tag. Variante a) In nicht wenigen Universen sei der DAX nach Ausbildung eines Kursmusters wie gestern nun in der Lage, bis oder sogar über die Hochs der letzten Tage zu steigen. Solle heißen: Das gestrige Tief könnte der Abschluss einer breiten, komplexen Korrekturformation gewesen sein. Das Ausmaß der Korrektur wäre in diesem Fall sehr gering gewesen, weit unter dem Durchschnitt, was eher gierige Käufer im Hintergrund vermuten lasse. Das Ganze wäre dann eigentlich nur eine Mini-Konsolidierung gewesen. In dieser Variante steige der DAX in Folge dessen bis 7.8. (17 Uhr) mindestens bis 16.241 und optimalerweise bis 16.812. Davon wären heute bereits 16.241 und 16.442 (R3) abzuarbeiten. (27.07.2023/ac/a/m)