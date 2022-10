Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schoss seit Montag unvermittelt zwei Tage stark nach oben und konsolidierte gestern, Tagesschluss 12.517 (XETRA-Haupthandel), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Episode seit Montag sei bisher erstmal nur das Hineinwandern in den bestehenden DAX-Abwärtstrendkanal und somit das Ende einer vorübergehend zu steilen Abwärtsphase gewesen. Der Abwärtstrend selbst ende nur über 13.565. Nur der Anstieg über 13.565 und im weiteren Verlauf über die 200-Tage-Linien bei 13.741 und 13.968 switche den DAX in einen bullischen Herbstmodus.



1) Die DAX Doppeltageskerzenfolge von gestern und vorgestern stelle einen "bärischen Harami" dar. Dennoch beginne der DAX heute höher und dürfe direkt 9 Uhr am bisherigen Wochenhoch bei 12.673 und kurz darauf ggf. auch am Tageskerzenchart-"Kijun"-Parameter bei 12.714 "anklopfen". Bei DAX 12.673/12.714 werde also der Tag entschieden. 2a) Steige der DAX über 12.714, so könnte sich die weitere Kursbildung Richtung 13.169 entwickeln. 2b) Scheitere der DAX bei 12.673 oder 12.714 und falle der DAX zusätzlich unter 12.577 (200-Stunden-Linie) und unter die wichtige Jahr 2022 Horizontale 12.440, so wäre das Gap bei 12.209 ein anziehendes Ziel. (06.10.2022/ac/a/m)



