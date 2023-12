Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX schloss gestern nachbörslich am Mindestziel einer "c-Welle" bei 16.754 ein zweites kleines Konsolidierungsstandbein ab und "dreht heute frei", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der XETRA DAX eröffne bereits über Pivot-R3 16.891, was zugegebenermaßen durch die kleine Bewegungsamplitude des Vortages auf der die heutigen Pivots beruhen nicht sehr wirksam sei.Die "Bullenstampede" gehe seit gestern Abend, 20 Uhr, seit dem US-FED-event, in die nächste Stufe über. Überall mache es "PENG". DOW Allzeithoch 36.952 überschritten, NASDAQ 100-Allzeithoch 16.765 stehe heute bevor, DAX heute bei 17.000 erwartbar. Der DAX habe gestern nachbörslich am Mindestziel einer "c-Welle" bei 16.754 ein zweites kleines Konsolidierungsstandbein abgeschlossen und "drehe heute frei". Der XETRA DAX eröffne bereits über Pivot-R3 16.891, was zugegebenermaßen durch die kleine Bewegungsamplitude des Vortags auf der die heutigen Pivots beruhen nicht sehr wirksam sei. (14.12.2023/ac/a/m)