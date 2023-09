"Der Chart zeigt, dass es nach der Rally zum Juli-Ultimo nicht mehr gelang, eine auch nur ansatzweise vergleichbare Aufwärtsbewegung zuwege zu bringen. Zwei Versuche, den deutschen Leitindex wieder in Fahrt zu bekommen, wurden humorlos bei 16.000 Punkten abverkauft. Dort, wo sich die Mitte der auffälligen Trompeten-Formation befindet, diesem nach rechts offenen Dreieck, das oft ein Vorbote deutlich zunehmender Volatilität ist, die sich dann über kurz oder lang in einem dynamischen Ausbruch entlädt. Und so wie sich das Chartbild darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX nach unten aus der Formation herausläuft, derzeit größer."



Aber innerhalb der Formation finde sich laut Gehrt ein Supportbereich, der noch deutlich relevanter für das Wohl und Wehe des DAX sei. "Dass das bullische Lager sehr genau weiß, wo diese Klippe verläuft, über die man auf keinen Fall kippen will, sah man am Freitag. Aber den Index auf Distanz zu halten, ist nicht genug. Der DAX müsste schnell und eindeutig dort nach oben hinaus, wo er zuletzt zweimal scheiterte: über 16.000 Punkte." Gelinge das nicht, wäre der Ausbruch nach unten vermutlich nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Denn die Bären würden nun mal auch wissen, wo dieser Punkt X liege. Und momentan scheinen sie grundsätzlich das stärkere und/oder entschlossenere Lager darzustellen, meine Gehrt.



Um welche Zone es gehe, zeige sich klar im Chart auf Tagesbasis.



"Alles dreht sich um die Tiefs vom Juli und August, die jetzt mit der in diese Region vorgedrungenen 200-Tage-Linie zwischen 15.456 und 15.482 Punkten einen Schlüssel-Support bilden. Dass man versucht, solche Zonen nicht einfach preiszugeben, sondern zu verteidigen, ist normal. Daher ist es nicht unbedingt überraschend, dass man begann, die Verluste hurtig aufzukaufen, als der DAX diesem Bereich bis auf unter 100 Punkte nahekam. Auch und gerade, weil der durch die vielen in ihm gelisteten DAX-Aktien eng mit deutschen Leitindex verbundene EURO STOXX 50 diese Linie am Freitag sogar unmittelbar testete und verteidigen musste. Aber solange es jetzt nicht schnell gelingt, Abstand zu diesem Bereich aufzubauen, kann der eigentliche Test jederzeit doch noch anstehen." (11.09.2023/ac/a/m)







Erst vor sechs Wochen wurde ein neues Rekordhoch erzielt, die DAX -Bullen wähnten sich unbesiegbar. Heute stünden sie auf einmal mit dem Rücken zur Wand. Zwar sei es am Freitag gelungen, den DAX von der Schlüssel-Support-Linie fernzuhalten. Aber viel mehr auch nicht.