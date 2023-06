Für Gehrt liege die Antwort auf der Hand:



"Weil sich die Gesamtsituation sukzessiv verändert hat. Noch vor wenigen Wochen wurde die Parole herumgereicht: Inflation besiegt, Zinsen oben, Rezession ausgeschlossen. Dieses Bild beginnt erheblich zu wackeln, wobei es bemerkenswerterweise ausgerechnet die in vielen Eurozone-Ländern viel besser als erwartet ausgefallenen Vorab-Schätzungen zur Inflation im Mai waren, die die bullischen Trader nervös machen. Denn diese Zahlen könnten indizieren, dass die Unternehmen die Preise senken müssen, weil ihnen sonst der Umsatz wegbricht."



"Die Kombination aus sinkendem Einzelhandelsumsatz, einem weiterhin immens schwachen Verbrauchervertrauen, einem gestern vorgelegten, erneut tiefer in den Rezessionsbereich gefallenen Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes und diesen unerwartet zum April sogar gesunkenen Preisen deuten an, dass die höheren Leitzinsen jetzt mit Wucht zu wirken beginnen. Doch zugleich deuten zahlreiche Kommentare von EZB-Ratsmitgliedern darauf hin, dass sich die Europäische Zentralbank nicht von solchen Einmal-Erfolgen bei den Preisen vom Weg weiter steigender Leitzinsen abbringen lässt. All diese Daten kamen seit dem vergeblichen Ausbruchsversuch des DAX."



Jetzt würden viele erkennen, dass es ganz anders laufen könnte als erhofft. Die Inflation könnte sich, gerade, weil sie jetzt im Dienstleistungsbereich angekommen sei, festsetzen, die Leitzinsen weiter steigen, statt wie gedacht noch in diesem Jahr gesenkt zu werden, eine Rezession (die für Deutschland jetzt ohnehin da sei) werde wahrscheinlicher. Das sei eine Gemengelage, die sich über kurz oder lang auch bei den Blue Chip-Unternehmen des DAX negativ auswirken würde, die bislang imstande gewesen seien, ihre Gewinnmargen trotz Inflation durch massive Preiserhöhungen sogar zu steigern.



"Letzten Endes haben die Bullen jetzt also einen schwereren Stand als noch vor zwei, drei Wochen. Der Zweifel ist im DAX angekommen und der lässt sich durch gezieltes "Wegkaufen" charttechnischer Gefahrenmomente selten dauerhaft beseitigen. Noch ist die Kuh also nicht vom Eis, der DAX müsste schon neue Hochs ausbilden, um das Risiko, dass dieser jetzt erst einmal gehaltene Bereich 15.634/15.706 Punkte nicht doch noch fällt, vom Tisch zu bekommen. Diese Zone sollte man also besser im Auge behalten", fasse Gehrt die aktuelle Lage zusammen. (02.06.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Mit dem gestrigen Kursanstieg gelang es, im DAX eine seit Februar wichtige Chartzone zu verteidigen, deren Bruch den Weg in Richtung 15.000 Punkte freigegeben hätte. Aber noch ist die Kuh wohl nicht vom Eis, denn das Standing der Bullen wird Tag für Tag wackliger, wie Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX zusammenfasst."Der Mai war für die DAX-Bullen ein Reinfall, das zeigt sich deutlich im langfristigen Chart auf Monatsbasis. Da sehen wir, dass der Index einen Mini-Fehlausbruch am alten Rekordhoch hinlegte, um dann zum Monatsultimo so weit abzurutschen, dass sogar das Plus vom April fast vollständig eliminiert wurde. Das ist keine gute Vorlage für den Juni. Kein Wunder, dass man sich gestern bemühte, einen größeren charttechnischen Flurschaden zu verhindern", so der Experte.Diese Bemühungen hätten vorerst Wirkung gezeigt. Der Chart auf Tagesbasis zeige, dass der deutsche Leitindex den Bereich 15.634/15.706 Punkte habe halten und dort erst einmal nach oben drehen können. Dieser Bereich habe im Februar und März als Widerstand fungiert. Dann sei er im April bezwungen und seither von oben mehrfach getestet worden. Bislang erfolgreich. Doch Gehrt sei skeptisch: "Angenommen, diese Zone würde fallen, würde sich aus rein charttechnischer Sicht Abwärtspotenzial in die Region 14.818 zu 15.060 Punkte eröffnen."