Paris (www.aktiencheck.de) - Zwar sackte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der letzten Woche erneut ab und generierte ein neues Sell-Signal, doch zum Wochenschluss konnte zeitenweise nochmals Hoffnung durch die Verteidigung des Supports bei 11.862 Punkten geschöpft werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings habe eine schwache US-Handelssession den deutschen Leitindex in Mitleidenschaft gezogen. Dabei sei es in der Nachbörse zum Bruch von 11.862 Punkten gekommen. In der aktuellen Vorbörse notiere der DAX leicht oberhalb dieses kurzfristigen Key-Supports bei ≈11.950 Punkten.



Fest stehe - komme es nicht zu einer direkten Verteidigung von 11.862 Punkten, dürfte damit die fortlaufende Abwärtsdynamik beibehalten und das Abwärtsziel 11.620 im Tagesverlauf in den Fokus genommen werden. Zeichne sich hingegen eine Stabilisierung ab, 11.862 Punkte würden im Tagesverlauf gehalten und die vorbörslichen Erholungstendenzen würden ausgebaut, so würden sich hiermit Reboundchancen zu einem Gap-Close bei 12.057 Punkten ergeben. Darüber hinaus wäre ein Lauf den kumulativen Clusterwiderstand bei 12.132 bis 12.180 Punkten vorstellbar. (03.10.2022/ac/a/m)



