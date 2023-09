Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX Tief 15.329. Das sind -7,26% vom Sommerhoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das sei eine Mindestanforderung für Sommerkorrekturen gewesen, ein hervorragender Tag für Sommerkorrektur-Ansager von DAX 16.290 zu DAX 15.337. Es werde also kein neuer Jahrtausendrekord für eine minimale Sommerkorrektur, der den Rekord von 2005 (-7,2%) unterbiete. Das hätte mich auch überrascht. Denn: Der DAX sei nun schon knapp unter dem"SELL IN MAY" Mindestziel 15.337 gewesen mit 15.329. Der DAX habe gestern auch das große alte Gap vom 29. März bei 15.329 punktgenau geschlossen, ebenfalls ein Meilenstein des Korrekturfortschritts, prima.



Aber ACHTUNG, erreichte Mindestziele seien KEIN Kaufgrund. Das Erreichen des DAX Mindestziels 15.337/15.329 heiße nicht, dass der DAX nun umgehend nach oben drehe. Mit dem Unterschreiten der 200-Tages-Linien bei 15.555 und 15.470 habe sich das Chartbild nämlich erstmal erheblich verschlechtert. Der DAX sei seit gestern vorerst in der Börsenampelphase "ROT". Der VDAX sei spürbar angesprungen und sei über den Schwellwert 17,0 auf 17,9 (gestern +12,7%) geklettert. Eine VDAX NEW Eskalation gebe es erst ab 20,0+x. Weitere saisonal schwache DAX Tage könnten bis Ende September und teilweise auch im Übergang bis zum 31.10. noch folgen, seien sogar dringend zu bevorzugen. (26.09.2023/ac/a/m)



