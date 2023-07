Ausblick: Mit dem Tagesschluss bei 15.790 sei der deutsche Leitindex wieder klar über das März-Top (15.706) und die mittelfristige 100-Tage-Linie gestiegen.



Das Long-Szenario: Halte das positive Momentum zur Wochenmitte an, sollten die Kurse nun auch auf Schlusskursbasis über den Bremsbereich bei 15.800/15.827 steigen. Danach könnte das offene Gap vom vergangenen Donnerstag bei 15.938 geschlossen werden, womit auch die 15.900er Marke kein Hindernis mehr darstellen würde. Die nächsten Widerstände wären dann am GD50 (aktuell bei 15.967) und bei 16.000/16.030 zu finden, bevor die 16.200er Schwelle und das alte 2021er November-Top bei 16.290 in den Fokus rücken würden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne die erste Auffangzone jetzt zwischen dem GD100 (aktuell bei 15.720) und dem März-Hoch angetragen werden. Sollte der DAX noch einmal unter dieses Level fallen, dürfte die 15.600er Marke erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer müsste auf das Volumenmaximum geachtet werden, das sich ebenfalls für ein Pullback anbieten würde. Würden die Notierungen am Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 jedoch nach unten durchbrechen, könnte ein Rücksetzer bis zur Volumenspitze bei 15.250 nicht ausgeschlossen werden. (12.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzte seine kleine Gewinnserie am gestrigen Dienstag fort und sattelte weitere 0,8% auf 15.790 Punkte auf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche insgesamt vier Verlustsitzungen habe realisieren müssen, kämen die Blue Chips aktuell auf eine kleine Gewinnserie von drei Handelstagen in Folge. Dabei sei das Aktienbarometer gestern bei 15.716 bereits mit grünen Vorzeichen (Vortagsschluss bei 15.673) gestartet und, vom Tagestief bei 15.659 abgesehen, bis auf 15.808 Punkte gestiegen. Für einen Schlusskurs oberhalb von 15.800 habe die Kraft letztlich aber noch nicht gereicht, der DAX habe sich knapp unter der Hürde in den Feierabend verabschiedet.