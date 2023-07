Ausblick: Durch den gestrigen Kursrutsch sei der deutsche Leitindex jetzt auch unter das März-Top und die 100-Tage-Linie gefallen.



Das Long-Szenario: Um eine Gegenreaktion zu erzeugen, müsste das Aktienbarometer nun zunächst am Volumenmaximum nach oben abfedern, wieder über 15.600 Punkte steigen und von dort in Richtung des März-Tops bzw. des GD100 (aktuell bei 15.714 Punkten) durchstarten. Einen Schlusskurs oberhalb der Trendlinie vorausgesetzt, sollte es anschließend über den Bremsbereich bei 15.800/15.827 Punkten gehen, bevor mit der 15.900er Marke, dem GD50 und der 16.000er Barriere die nächsten Hürden warten würden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hätten sich die Haltestellen jetzt neu sortiert. Die erste Unterstützung könne jetzt direkt am Volumenmaximum angetragen werden, das gestern per Tagesschluss habe verteidigt werden können. Falle der DAX allerdings auf Schlusskursbasis unter 15.500 Punkte zurück, müsste auf die offene Kurslücke vom 30. März zwischen 15.425 Punkten und 15.329 Punkten geachtet werden. Fänden die Blue Chips dort keinen Halt, könnte es zu einem Rückfall an die Volumenspitze bei 15.250/15.225 Punkten kommen. Darunter würde dann bereits die runde 15.000er Schwelle in den Fokus rücken, bevor über einen Test der 200-Tage-Linie (14.857 Punkte) nachgedacht werden müsste. (07.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex hat am gestrigen Donnerstag weitere 2,6% verloren - das war der vierte Abwärtstag hintereinander, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die Abgaben in den ersten drei Juli-Sitzungen noch überschaubar geblieben seien, sei der DAX gestern über 400 Punkte in die Tiefe gesackt. Schon zur Eröffnung bei 15.816 Punkten hätten die Blue Chips das nächste Abwärts-Gap in den Chart gerissen (Vortagsschluss 15.938 Punkte), seien wenig später aber noch auf das Tageshoch bei 15.846 Zählern gestiegen. Danach hätten die Notierungen jedoch nach unten gedreht und die Verluste in der Folge deutlich ausgebaut. Dabei seien die Kurse im Tief bis auf 15.496 Punkte abgestürzt und bei 15.529 Punkten aus dem Handel gegangen.