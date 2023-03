Ausblick: Durch den neuerlichen Rücksetzer und den Rückfall auf ein neues März-Tief habe sich das Chartbild im DAX wieder eingetrübt.



Das Long-Szenario: Um den aktuellen Abwärtstrend zu stoppen, müsste der Index nun zunächst in den Bereich von 14.887 (Tagestief vom Montag) steigen und sich von dort in Richtung 15.000er Barriere abdrücken. Gelinge der Ausbruch über die runde Tausendermarke im zweiten Versuch, könnte der nächste Hochlauf an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 lanciert werden. Könne dieses Level, das sich zuletzt als hartnäckiger Widerstand entpuppt habe, per Tagesschluss überboten werden, würde die 15.300er Marke als Hürde nachrücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe indes das gestrige Tagestief im Fokus, das zusammen mit der 14.700er Marke und dem Juni-Hoch die erste Haltestelle bilde. Falle der DAX unter dieses Niveau, dürfte das Dezember-Top bei 14.676 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter würde der Blick bereits zur mittelfristigen 100-Tage-Linie gehen, die aktuell bei 14.648 verlaufe. Sollte der Index die Trendlinie unterkreuzen (wichtig: auf Schlusskursbasis), müsste in der Folge mit einer Ausweitung der Korrektur bis an die Volumenspitze rund um 14.450 Punkte gerechnet werden. (16.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Blue Chips ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gerieten zur Wochenmitte erneut unter Druck und gaben 3,3% auf 14.735 Punkte ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Achterbahnfahrt auf dem Parkett - nachdem der DAX zum Wochenstart bereits 3% verloren habe und unter die 15.000er Schwelle zurückgefallen sei, sei es am Dienstag in einer Gegenreaktion 1,8% auf 15.233 nach oben gegangen. Der direkte Re-Break an der 15.000er Barriere habe sich jedoch als Episode erwiesen, denn am gestrigen Mittwoch habe die nächste Verkaufswelle eingesetzt. Dabei sei der deutsche Leitindex, der nach dem Opening bei 15.175 zunächst noch auf das Tageshoch bei 15.246 habe steigen können, im Tief bis auf 14.703 Zähler gedrückt worden.