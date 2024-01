Ausblick: Auch wenn der DAX per Tagesschluss noch ein kleines Plus von 0,1% auf 16.907 über die Ziellinie habe bringen können, sei der gestrige Handelstag als typischer Konsolidierungstag nach einem starken Kursanstieg zu werten.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der Index weiterhin über das Top vom Mittwoch bei 16.921 steigen und anschließend auch über das bisherige Januar-Top bei 16.963 Punkten springen. Oberhalb davon könnte es dann, über die 17.000er Barriere mit dem amtierenden Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 hinweg, auf neue Rekordmarken gehen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei die erste Haltestelle dagegen unverändert am Zwischenhoch vom 12. Dezember bei 16.837 in Kombination mit der 16.800er Marke zu finden. Die nächste Unterstützung könnte am Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 angetragen werden, bevor das offene Gap vom Mittwoch bei 16.627 geschlossen werden dürfte. Sollte sich die Abwärtstendenz nach einem Gap- Close fortsetzen, müsste auf das Juli-Hoch bei 16.529 geachtet werden. Eine Etage tiefer könnte die breite Haltezone zwischen dem GD50 (aktuell bei 16.477) und dem Juni-Top bei 16.427 stützend wirken. (26.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der starken Sitzung vom Vortag legte der DAX am gestrigen Donnerstag wieder eine Verschnaufpause ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex zur Wochenmitte noch um 1,6% habe zulegen können, hätten es die heimischen Blue Chips am Tag des EZB-Leitzinsentscheids wieder ruhiger angehen lassen. Dabei seien die Notierungen zunächst mit leichten Verlusten bei 16.850 in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Mittwoch bei 16.890) und im weiteren Verlauf auf das Tagestief bei 16.786 zurückgefallen. Nach dem EZB-Entscheid, den Leitzins unverändert bei 4,5 Prozent zu belassen, seien die Kurse jedoch nach oben gedreht und hätten sich auf das Tageshoch bei 16.917 Zählern geschoben.