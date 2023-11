Ausblick: Mit dem Tagesschluss bei 15.901 habe der DAX die am Vortag begonnene Konsolidierung fortgesetzt.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der deutsche Leitindex weiterhin über das aktuelle Monatshoch bei 15.952 steigen und sich direkt danach in Richtung der 16.000er Marke orientieren. Ein Ausbruch über die runde Tausendermarke sollte dann mit einem Hochlauf an das 2021er August-Top bei 16.030 bzw. an die beiden Verlaufshochs aus dem August bei 16.043 und 16.060 bestätigt werden. Oberhalb dieser Hürden wäre Raum bis an das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten, bevor das Top vom 16. Juni bei 16.427 und das amtierende Allzeithoch bei 16.529 nachrücken würden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die erste Unterstützung unverändert bei 15.800 zu finden. Würden die Notierungen diesen Halt verlieren, dürfte das März-Top bei 15.706 mit dem Volumenmaximum auf den Prüfstand gestellt werden. Direkt unterhalb dieser Auffangzone warte die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 15.656 verlaufe; komme es erneut zu einem Trendwechsel, sollte der mittelfristige GD100 (15.607) stützend wirken, bevor es um das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 Punkten gehen würde. (22.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern keine neuen Akzente setzen, sondern ging unverändert bei 15.901 aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Am Montag habe der Kursrutsch bei Bayer für einen kleinen Tagesverlust von 0,1% im Leitindex gesorgt, gestern hätten die deutschen Blue Chips dafür auf der Stelle getreten. Dabei seien die Notierungen zunächst mit positiven Vorzeichen bei 15.911 in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 15.901) und in der Spitze bis auf 15.948 geklettert. Damit habe der Index das bisherige November-Top aus der Vorwoche nur um vier Punkte verpasst - und sei nach dem Tageshoch auch wieder nach unten abgedreht. Im Tief hätten die Kurse bei 15.891 aufgesetzt.