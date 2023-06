Ausblick: Nachdem der DAX zum zweiten Mal an einem Ausbruch über den GD50 und die 16.000er Schwelle gescheitert sei, habe sich das Momentum auf der Oberseite etwas abgeschwächt.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse freisetzen zu können, müsste der Index jetzt per Tagesschluss sowohl über die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.964 Punkten) als auch über die runde 16.000er Marke steigen. Sobald der Ausbruch mit einem Sprung über das 2021er August-Top bei 16.030 Punkten bestätigt werden könne, würde die obere Kante der Kurslücke aus der Vorwoche bei 16.201 Punkten in den Fokus rücken. Ein Gap-Close vorausgesetzt, könnte sich ein Sprint an die alten Rekordmarken bei 16.290 Punkten und 16.332/16.336 Punkten anschließen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen weiterhin an der 15.900er Marke zu finden. Falle der DAX unter dieses Niveau, müsste erneut auf das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 Punkten geachtet werden, bevor die 15.800er Marke als Haltestelle infrage käme. Drehe der Index dort nicht nach oben ab, sollte die Auffangzone zwischen 15.737 Punkten und 15.727 Punkten stützend wirken, bevor das März-Top bei 15.706 Punkten und/oder der GD100 (15.686 Punkte) auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. (30.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex kam am gestrigen Donnerstag nicht vom Fleck und beendete den Handelstag bei 15.947 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Obwohl der DAX zwischenzeitlich wieder an die 16.000er Barriere habe heranlaufen können, habe die Dynamik auch gestern nicht für einen Ausbruch über die markante Hürde gereicht. Stattdessen seien die Kurse, die zunächst bei 15.960 Punkten mit leichten Gewinnen in die Sitzung gestartet seien, im weiteren Verlauf vom Intraday-Top bei 15.999 Punkten auf das Tagestief bei 15.920 Punkten zurückgefallen. Mit dem Endstand bei 15.947 Punkten habe der deutsche Leitindex schließlich fast punktgenau am Vortagsschlusskurs notiert, womit die Aufwärtstendenz der beiden vorangegangenen Sitzungen vorübergehend unterbrochen worden sei.