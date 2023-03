Ausblick: Die gestrige Sitzung habe sich durch eine relativ enge, lediglich 132 Punkte breite Range ausgezeichnet und könne damit zunächst als Konsolidierungstag gewertet werden.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der DAX weiterhin per Tagesschluss über das "alte" Jahreshoch vom 9. Februar bei 15.659 steigen und anschließend auch das Verlaufshoch vom Montag bei 15.678 überbieten. Die nächste Hürde könnte dann am aktuellen 2023er Top bei 15.706 angetragen werden, bevor die Notierungen Raum für einen Sprint an das 2022er Februar-Top bei 15.737 hätten. Gelinge dort der Break, könnte ein Hochlauf an die 16.000er Barriere bzw. das 2021er August-Hoch bei 16.030 initiiert werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen unverändert am Volumenmaximum zwischen 15.500 und 15.475 zu finden. Falle der Index auf Schlusskursbasis unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 und danach auch unter die 15.400er Marke zurück, dürfte sich der Rücksetzer bis an die 15.300er Schwelle ausweiten. Darunter sollte die Volumenspitze bei 15.250/15.225 stützend wirken, bevor es - über die 15.200er Marke hinweg - zu einem Test des GD50 bzw. des Vorwochentiefs bei 15.151 Punkten kommen könnte. (10.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Blue Chips ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sind gestern nahezu unverändert bei 15.633 aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am gestrigen Donnerstag bereits zum Opening bei 15.620 leicht ins Minus gerutscht sei, habe der DAX die Verluste zunächst bis auf das Tagestief bei 15.535 Punkten ausgeweitet. Im Anschluss sei das Aktienbarometer jedoch nach oben gedreht und am Nachmittag auf das Intraday-Top bei 15.667 Zählern gestiegen. Dieses Niveau habe der Index aber wie schon am Vortag, als das Tageshoch ebenfalls bei 15.667 gelegen habe, nicht halten können und sei letztlich nur einen Punkt über dem Vortagsschluss (15.632) aus dem Handel gegangen.