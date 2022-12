Ausblick: Während der deutsche Leitindex mit dem Tageshoch bei 14.299 an der Rückeroberung der 14.300er Barriere gescheitert sei, habe auf der Unterseite die 14.200er Haltelinie erfolgreich verteidigt werden können.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite sollte das Aktienbarometer per Tagesschluss über 14.300 steigen und den Re-Break mit weiteren Kursanstiegen - idealerweise über die Hürden bei 14.400 und 14.500 hinweg - bestätigen. Oberhalb dieses Levels könnte ein Sprint an das bisherige Dezember-Top bei 14.585 Punkten folgen, das weiterhin mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14.603 einen wichtigen Bremsbereich bilde. Die nächsten Widerstände wären dann am Juni-Hoch bei 14.709, am 2021er Oktober-Tief bei 14.819 und darüber an der 15.000er Marke mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 Punkten zu finden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung gehe der Blick dagegen direkt zur 14.200er Marke. Sollte der Index per Tagesschluss unter diesen Halt fallen und auch das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150 Zählern unterbieten, müsste in der Folge mit einem Test der 14.000er Marke gerechnet werden. Gehe der schief, könnten weitere Abgaben bis in den Bereich des Vor-Corona-Tops bei 13.795 Punkten ausgelöst werden. Darunter würden sich die 13.600er Marke und der langfristigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 13.539 Punkten) als mögliche Unterstützungen anbieten. (09.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach drei Verlusttagen in Folge konnte sich der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am gestrigen Donnerstag stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon zur Eröffnung bei 14.278 Punkten habe der DAX 17 Zähler über dem Schlusskurs vom Vortag bei 14.261 notiert, sei im weiteren Verlauf aber noch einmal in die Verlustzone zurückgerutscht. Im Tief sei der Index bis auf 14.197 und damit kurzzeitig unter die 14.200er Schwelle abgesackt. In der letzten Handelsstunde seien noch einmal neue Kaufimpulse in den Markt gekommen, die das Aktienbarometer auf das späte Tageshoch bei 14.299 getragen hätten. Zur Schlussglocke sei der DAX allerdings nahezu unverändert bei 14.265 aus dem Handel gegangen.