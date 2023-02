Ausblick: Mit dem Rückfall am Freitag habe der deutsche Leitindex die Kurslücke vom 2. Februar nun geschlossen.



Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Wochenauftakt eine Gegenreaktion zeigen und (über die Volumenspitze bei 15.225/15.250 hinweg) nach oben abfedern, sollte es zunächst zurück über 15.300 und 15.400 Punkte gehen. Darüber müssten die Notierungen dann erneut Kurs auf das Volumenmaximum (15.475/15.500) nehmen und das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er März-Tief per Tagesschluss überwinden. Die nächste Hürde könnte anschließend am aktuellen Jahreshoch bei 15.659 angetragen werden.



Das Short-Szenario: Falle der deutsche Leitindex dagegen unter die 15.200er Schwelle zurück, müsste mit einem Test der oberen Begrenzung der vormaligen Schiebezonenbegrenzung bei 15.150 gerechnet werden. Ein Rutsch unter diese Haltelinie dürfte einen Rücksetzer in Richtung der Auffangzone um 15.095/15.084 begünstigen. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben drehen, könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis an die runde 15.000er Marke nicht ausgeschlossen werden. Darunter würde dann bereits die Haltezone um 14.935/14.925 in den Fokus rücken, bevor der GD50 (aktuell bei 14.893) als mögliche Unterstützung infrage kommen könnte. (27.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Sog einer schwachen Wall Street musste der DAX zum Wochenschluss deutliche Verluste verbuchen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex zunächst mit leichten Gewinnen (Opening bei 15.502) in den Freitagshandel gestartet sei und in der Spitze bis auf das frühe Tageshoch bei 15.530 habe steigen können, habe sich das Blatt im weiteren Verlauf gewendet. Ab dem Mittag seien die Notierungen in die Verlustzone zurückgefallen und hätten die Abgaben am Nachmittag sukzessive ausgeweitet. Im Tief sei der Index bis auf 15.162 abgesackt und wenig später bei 15.210 Zählern (-1,7%) ins Wochenende gegangen. Auf Wochensicht habe der DAX damit 1,8% an Wert verloren.