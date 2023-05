Ausblick: Dank des Endstands bei 15.909 Punkten habe der deutsche Leitindex die 15.900er Marke per Tagesschluss verteidigen können. Damit könne zunächst weiterhin von einer Konsolidierung gesprochen werden.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste das Aktienbarometer nun auf Schlusskursbasis über die 16.000er Barriere steigen. Gelinge der Break, wäre zur Bestätigung ein Sprung über das 2021er August-Hoch erforderlich. Darüber sollte dann die offene Kurslücke vom vergangenen Mittwoch bei 16.153 vollständig geschlossen werden. Ein Gap-Close vorausgesetzt, könnte sich ein Hochlauf an das 2021er November-Top bei 16.290 und/ oder das amtierende Allzeithoch bei 16.332 anschließen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen nun direkt bei 15.900 zu finden. Falle der DAX per Tagesschluss unter dieses Level, dürfte es zunächst zu einem Test des Verlaufshochs vom 12. April bei 15.827 kommen. Gehe der schief, müsste mit einem Rückfall an die Unterstützung aus dem 2022er Februar-Top bei 15.737 und dem Vorwochentief bei 15.727 gerechnet werden. Darunter müsste auf die Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 geachtet werden. (31.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Dienstag zwischenzeitlich zwar über die 16.000er Marke, per Saldo gaben die Kurse aber 0,3% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Licht und Schatten beim deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen am Pfingstmontag bereits 0,2% verloren hätten, hätten die Blue Chips gestern erneut nachgegeben. Dabei seien die Kurse mit dem Opening bei 15.962 noch knapp über dem Vortagsschluss (15.953) in die Sitzung gestartet und im Anschluss auf das Tageshoch bei 16.058 gestiegen. Im Sog einer schwächeren Wall Street sei der DAX jedoch am Nachmittag in die Verlustzone zurückgefallen und habe bei 15.889 das späte Tagestief markiert.