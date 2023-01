Ausblick: Mit dem gestrigen Handelstag habe der deutsche Leitindex seine Aufwärtstendenzen bestätigt und im Chart die nächsten Widerstände überboten.



Das Long-Szenario: Nach dem Ausbruch über den Bremsbereich bei 14.150/14.161 und dem Vorstoß an die 14.200er Marke hätte der DAX nun Raum für einen Sprint an die 14.300er Marke, die mit dem gestrigen Tageshoch schon in Sichtweite geraten sei. Gelinge der Sprung über diese Hürde - und damit die Rückkehr in die vormalige Schiebezone -, wäre der Weg frei bis 14.400 Punkte. Oberhalb dieses Levels könnte es bei 14.460 zu einer Schließung der offenen Kurslücke vom 15. Dezember kommen, bevor die 14.500er Schwelle als weiterer Widerstand nachrücken würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen nun bei 14.161/14.150 Zählern zu finden. Unterhalb dieses Niveaus könnten weitere Unterstützungen bei 14.072 sowie 14.063 und an der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei 14.025 Punkten vorgemerkt werden. Sollte der DAX allerdings erneut unter die 14.000er Schwelle fallen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), müsste mit einem Test des Vor-Corona-Tops bei 13.795 und des Dezember-Tiefs bei 13.792 gerechnet werden. Darunter könnte dann die Auffangzone aus 13.600er Schwelle, dem September-Top bei 13.565 Punkten und der langfristigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 13.557 Zählern) auf den Prüfstand gestellt werden. (04.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte am gestrigen Dienstag an die positiven Tendenzen vom Wochenstart anknüpfen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon mit dem Opening bei 14.116 hätten die Blue Chips klar über dem Vortagsschluss (14.069) gelegen und auch direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei 14.084 Zählern markiert. Von dort seien sich die Notierungen nach oben abgestoßen und bis auf das frühe Intraday-Top bei 14.294 gestiegen, das am Nachmittag in einer zweiten Aufwärtswelle beinahe noch einmal erreicht worden sei. Dieses Niveau habe der Index jedoch nicht ganz halten können und sei zur Schlussglocke wieder auf 14.182 zurückgerutscht. Unter dem Strich habe der DAX damit 0,8% zugelegt.