Ausblick: Am Schlusskurs bei 15.895 werde deutlich, dass der DAX am gestrigen Mittwoch nur minimal (+0,1%) habe zulegen können. Aus charttechnischer Sicht könne dabei jedoch von einer Konsolidierung auf hohem Niveau gesprochen werden.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben abzusetzen, müsste der deutsche Leitindex jetzt per Tagesschluss über das Top vom Montag bei 15.903 steigen. Im nächsten Schritt sollte das aktuelle Jahreshoch vom Mittwoch bei 15.916 überboten werden, um anschließend einen Hochlauf an die 16.000er Barriere zu lancieren. Gelinge der Ausbruch über die runde Tausendermarke - der idealerweise mit einem Anstieg über das 2021er August-Hoch bei 16.030 bestätigt werden sollte -, hätten die Kurse Platz bis ans Allzeithoch bei 16.290 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt weiterhin bei 15.841 (= Tageshoch vom Freitag) zu finden. Darunter sollte unverändert auch das Top vom vergangenen Mittwoch bei 15.827 stützend wirken, bevor die 15.800er Marke angesteuert werden könnte. Falle der DAX unter diese Haltelinie, müssten ein Rücksetzer an die Unterstützung bei 15.737 und ein Gap-Close bei 15.729 einkalkuliert werden, bevor es um den Halt bei 15.706/15.700 gehen würde. (20.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notierte gestern über weite Strecken im Minus und kehrte erst spät in die Gewinnzone zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX zwischen Freitag und Dienstag drei neue Jahresbestmarken hintereinander habe markieren können, seien die deutschen Blue Chips zur Wochenmitte nicht über das Intraday-Top bei 15.908 hinausgekommen. Ohnehin hätten zunächst die negativen Vorzeichen dominiert - bei 15.851 und damit 32 Zähler unter dem Vortagsschluss (15.883) gestartet, sei der Index am Mittag auf das Tagestief bei 15.830 Punkten gefallen. Von dort hätten sich die Notierungen peu à peu erholt und eine knappe Stunde vor Handelsschluss den Sprung in die Gewinnzone geschafft.