Ausblick: Der zuvor kursbestimmende Abwärtstrend habe mit dem gestrigen Handelstag zunächst unterbrochen werden können. Dabei habe sich der Bereich um 15.800 Punkte als tragfähige Unterstützung behauptet.



Das Long-Szenario: Nach der Rückkehr über das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 müsste der DAX nun auch über die 15.900er-Marke springen. Darüber sollte im Anschluss die 50-Tage-Linie überboten werden, die weiterhin zusammen mit der 16.000er-Barriere und dem 2021er-August-Top bei 16.030 einen markanten Bremsbereich bilde. Sobald das Aktienbarometer oberhalb von 16.030 aus dem Handel gehe könnte es zu einer Schließung der Kurslücke vom vergangenen Dienstag bei 16.201 kommen, bevor danach die alten Rekordmarken bei 16.290 und 16.332/16.336 in den Fokus rücken würden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt nun wieder bei 15.827 festgemacht werden, darunter sollte die Auffangzone zwischen 15.737 und 15.727 stützend wirken. Würden die Notierungen unter diesen Haltebereich fallen, käme das März-Top bei 15.706 als charttechnische Unterstützung infrage. Biete auch dieses Level keinen Halt, müsste ein Test der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.675) einkalkuliert werden. (28.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Leichte Erholung für die deutschen Blue Chips - nach einer sechstägigen Verlustserie hat der DAX gestern erstmals wieder zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index bereits mit einem Aufwärts-Gap bei 15.874 in den Handel gestartet und habe in der ersten halben Stunde das Tageshoch bei 15.896 Punkten markiert. Danach seien die Kurse lange um den Vortagsschluss (15.813) gependelt, bevor es am frühen Nachmittag auf das Tagestief bei 15.758 gegangen sei. Im Sog einer starken Wall Street hätten die Kurse jedoch im weiteren Verlauf in die Gewinnzone zurückkehren können.