Ausblick: Das Aufwärtsmomentum, das den DAX innerhalb von zwölf Sitzungen rund 9% nach oben getragen habe, sei zuletzt zum Erliegen gekommen.



Das Long-Szenario: Für neue Aufwärtsimpulse sollte der deutsche Leitindex jetzt zunächst über den Bremsbereich bei 15.084/15.095 Punkten steigen - was im nachbörslichen Handel gestern bereits gelungen sei. Darüber hätten die Notierungen Platz bis an die obere Begrenzung der Schiebezone. Im nächsten Schritt müsste dann die offene Kurslücke zwischen 15.134 Punkten und 15.182 Punkten geschlossen werden. Nach einem Gap-Close könnte ein Sprint an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten erfolgen, die zusätzlich vom aktuellen Januar-Hoch bei 15.270 verstärkt werde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stelle die 15.000er Marke weiterhin eine Unterstützung dar. Gehe der DAX unterhalb dieses Niveaus aus dem Handel, dürfte es zu einem Test der Haltestelle bei 14.935/14.925 Punkten kommen. Fänden die Notierungen dort keinen Halt, könnte sich der Rücksetzer - über das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 Punkten hinweg - bis an die 14.800er Marke ausweiten. Ein Schlusskurs darunter dürfte eine Abwärtsbewegung bis in den Bereich der Auffangzone aus Juni-Hoch (14.709 Punkte) und Dezember-Top (14.676 Punkte) begünstigen. (26.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte dominierten bei den deutschen Blue Chips erneut die roten Vorzeichen, schlussendlich ging es aber nur um 0,1% auf 15.082 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS zum DAX hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX in der Vorwoche auf das bisherige Januar-Top bei 15.270 Punkten gestiegen sei, hätten die Kurse im Anschluss in den Konsolidierungsmodus geschaltet. Im Zuge dessen habe sich im Chart in den vergangenen Sitzungen eine Schiebezone herausgebildet, die auf der Oberseite bei etwa 15.150 Punkten und auf der Unterseite im Bereich um 15.000 Zähler begrenzt werde. Zwar sei der Index mit dem gestrigen Tagestief bis auf 14.970 Punkte zurückgefallen, per Tagesschluss habe die Tausendermarke aber gehalten werden können.