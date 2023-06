Ausblick: Die zuletzt angestoßene Konsolidierung/ Korrektur habe sich mit dem gestrigen Abwärtstag ausgeweitet.



Das Long-Szenario: Um die aktuelle Abwärtstendenz umzukehren, müsste der DAX jetzt im ersten Schritt über 16.153 steigen und danach auch das gestrige Tageshoch überbieten. Oberhalb von 16.201 Punkten hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an das alte 2021er November-Top bei 16.290, das idealerweise auf Schlusskursbasis überwunden werden sollte. Gelinge der Break, warte bei 16.332/16.336 der nächste Bremsbereich, bevor es um das amtierende Allzeithoch bei 16.427 gehen würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt nach der gestrigen Sitzung nun am Tagestief bei 16.069 angetragen werden. Darunter sollte die Auffangzone zwischen dem 2021er August-Top bei 16.030 und der 16.000er Barriere stützend wirken. Falle der DAX per Tagesschluss unter die runde Tausender-Marke, könnte in der Folge das offene Gap vom 12. Juni bei 15.950 geschlossen werden. Würden die Kurse im Anschluss nicht nach oben drehen, dürfte der Haltebereich rund um 15.900 auf den Prüfstand gestellt werden. (21.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX bereits zum Wochenstart 1% verloren hatte, mussten die Blue Chips gestern weitere 0,6% auf 16.111 Zähler abgeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe sich auch am zweiten Tag der Handelswoche schwächer präsentiert. Bereits zur Eröffnung bei 16.100 hätten die heimischen Blue Chips klar unter dem Vortagsschluss (16.201) notiert, wobei die Kurslücke mit dem am Nachmittag markierten Tageshoch bei 16.184 Zählern zumindest deutlich habe verringert werden können. Im Tief seien die Kurse dagegen schon am Vormittag bis auf 16.069 zurückgefallen, hätten sich im weiteren Verlauf aber wieder über die 16.100er Marke geschoben und die Sitzung schließlich bei 16.111 Punkten beendet.