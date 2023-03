Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.560 habe der DAX einen Teil der vorangegangenen Gewinne wieder aus der Hand gegeben.



Das Long-Szenario: Könnten die Notierungen den gestrigen Rücksetzer direkt kontern, sollte es im ersten Schritt zurück über 15.600 gehen. Darüber müssten dann das "alte" Jahreshoch vom 9. Februar bei 15.659, das Verlaufshoch vom Montag bei 15.678 und das neue 2023er Top knapp oberhalb der 15.700er Marke überboten werden. Nur wenig höher könnte anschließend ein Ausbruchsversuch am 2022er Februar-Top bei 15.737 initiiert werden. Gelinge der Sprung über diese Hürde, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an die 16.000er Barriere und/oder das 2021er August-Hoch bei 16.030 eröffnen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen zunächst auf das Volumenmaximum zwischen 15.500 und 15.475 geachtet werden. Falle der DAX per Tagesschluss unter 15.475 Punkte, dürfte danach die 15.400er Marke angesteuert werden. Unterhalb dieser Unterstützung könnte die 15.300er Marke auf den Prüfstand gestellt werden, bevor die Volumenspitze bei 15.250/15.225 als Auffangzone infrage käme. Würden die Notierungen dort nach unten durchbrechen und auch bei 15.200 keinen Halt finden, müsste ein Test des Vorwochentiefs bei 15.151 einkalkuliert werden. (08.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX schaltete am gestrigen Dienstag nach einem starken Start in den Rückwärtsgang und gab 0,6% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX zuletzt deutlich zugelegt habe, sei es gestern in die Gegenrichtung gegangen. Dabei hätten die Notierungen den Handel mit dem Opening bei 15.638 zwar zunächst im Minus (Close vom Montag bei 15.654) eröffnet, hätten sich anschließend aber ins Plus geschoben und seien auf das nächste 2023er Top gestiegen, das nun bei 15.706 Zählern liege. Dort seien die Kurse allerdings nach unten abgedreht und im Sog einer schwachen Wall Street in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief habe der DAX bei 15.544 aufgesetzt.