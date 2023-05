Ausblick: Mit dem gestrigen Handelstag sei der DAX erneut in eine Konsolidierung übergegangen.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der deutsche Leitindex jetzt - idealerweise auch gleich per Tagesschluss - über die runde 16.000er Barriere ausbrechen. Gelinge der Break, könnte es zu einem Sprint an das aktuelle 2023er Top bei 16.012 kommen, das derzeit in Kombination mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 einen Widerstand darstelle. Sobald der DAX oberhalb dieses Levels aus dem Handel gehe, wäre ein Hochlauf an das Allzeithoch vom 18. November 2021 bei 16.290 Punkten möglich.



Das Short-Szenario: Nachdem der deutsche Leitindex gestern lediglich acht Punkte eingebüßt habe, seien auch die charttechnisch relevanten Haltestellen zunächst unverändert geblieben. Der erste Halt sei damit weiterhin an den Verlaufshochs bei 15.922/15.916 zu finden, darunter sollte das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 einen kleineren Rücksetzer auffangen. Unterhalb dieses Niveaus müsste ein Rückfall in den Bereich des 2022er Februar-Hochs bei 15.737 einkalkuliert werden. Würden die Kurse dort ebenfalls keinen Halt finden, müsste auf die Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 Punkten geachtet werden. (09.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) handelte am gestrigen Montag in einer engen Spanne zwischen 15.934 und 15.996 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der DAX am Freitag noch 1,4% habe zulegen können, hätten die Notierungen zum Start in die neue Woche wieder auf der Stelle getreten. Dabei seien die Kurse schon zum Opening bei 15.968 nur sieben Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag in den Handel gestartet. Am frühen Nachmittag hätten sich die Blue Chips dann bis auf das Tageshoch bei 15.996 Zählern geschoben, bevor es in dieVerlustzone zurückgegangen sei. Letztlich habe der Index die Sitzung bei 15.953 Punkten beendet, was einem marginalen Minus von 0,1% entspreche.