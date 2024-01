Ausblick: Mit dem gestrigen Close habe sich der deutsche Leitindex wieder über die 16.700er Marke geschoben.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden sich die Blicke unverändert auf das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten richten. Gelinge die Rückkehr über dieses Level, sollte im Anschluss auch die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 überboten werden. Oberhalb dieser Hürde würde sich Raum für einen Hochlauf an die 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch bei 17.003 eröffnen. Darüber wäre der Weg dann frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Falle der DAX dagegen erneut zurück, müsste zunächst auf das Juli-Hoch bei 16.529 geachtet werden, das zuletzt gleich mehrfach als Haltestelle habe verteidigt werden können. Unterhalb dieses Niveaus würde das aktuelle Januar-Tief aus der Vorwoche bei 16.449 mit dem Juni-Top bei 16.427 in den Fokus rücken. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, könnte es zu einem Rücksetzer an das Mai-Top bei 16.332 oder an das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 kommen. Die nächsten Unterstützungen wären an den beiden August- Tops (16.060 bzw. 16.043) sowie bei 16.000 Punkten zu finden. (09.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am gestrigen Montag um 0,7% auf einen Endstand bei 16.716 verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex für die erste Januar-Woche noch ein Minus von 0,9% habe verbuchen müssen, hätten die Blue Chips am gestrigen Monat mit einem soliden Kursgewinn von 0,7% wieder nach oben drehen können. Dabei seien die Kurse bereits zum Opening bei 16.619 mit grünen Vorzeichen in die Sitzung gestartet, seien zunächst aber auf das Tagestief bei 16.517 zurückgefallen. Von dort hätten die Notierungen indes nach oben abgefedert und seien kontinuierlich bis auf das späte Tageshoch bei 16.716 Punkten gestiegen, das zeitgleich mit der Schlussglocke markiert worden sei.