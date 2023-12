Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Dabei seien die heimischen Blue Chips zunächst mit leichten Gewinnen bei 16.781 in den Handel gestartet (Schlusskurs vom Mittwoch bei 16.742) und in der ersten halben Stunde auf das Tageshoch bei 16.784 Zählern gesprungen. Im Anschluss hätten sich die Kurse jedoch unter den Vortagsschluss zurückgezogen und bei 16.689 das Tagestief markiert.Ausblick: Vor dem letzten Handelstag des Jahres stehe für den deutschen Leitindex ein 2023er-Plus von 20% zu Buche. Das Long-Szenario: Nach dem Test der 16.700er-Schwelle müsste der DAX jetzt für neue Impulse wieder über 16.727 steigen und von dort Kurs auf die 16.800er-Marke nehmen. Ein Ausbruch über diesen Widerstand sollte anschließend mit einem Sprung über das Top vom 12. Dezember bei 16.837 bestätigt werden. Darüber könnte sich dann ein weiterer Sprint an die 17.000er-Barriere mit dem amtierenden Allzeithoch bei 17.003 entwickeln. Das Short-Szenario: Unterhalb von 16.700 (wichtig: per Tagesschluss) müsste zunächst auf das Juli-Hoch bei 16.529 Zählern geachtet werden. Würden die Kurse unter diesen Halt fallen, dürfte das Juni-Top bei 16.427 angesteuert werden, bevor es im nächsten Schritt um das Mai-Top bei 16.332 Punkten gehen würde. Eine Etage tiefer könnte dann das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken. Unterhalb dieser Haltestelle würden schließlich beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 Punkten in den Fokus rücken, wobei ein Dip an die 16.000er-Schwelle einkalkuliert werden sollte. (29.12.2023/ac/a/m)