Ausblick: Mit dem Sprung auf eine neue Allzeit-Bestmarke habe der deutsche Leitindex den Ausbruch über die 16.000er Barriere mustergültig bestätigt.



Das Long-Szenario: Setze sich die aktuelle Aufwärtsdynamik zum Start in die neue Woche fort, sollte der DAX zunächst über das vormalige Top aus dem November 2021 bei 16.290 und anschließend auch über das frische Allzeithoch bei 16.332 steigen. Gelinge der Break (idealerweise sogar auf Schlusskursbasis), wäre der Weg nach oben frei von allen charttechnischen Widerständen. Orientierung könnten allerdings die runden Chartmarken bei 16.400 und 16.500 usw. geben.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt weiterhin an der Auffangzone zwischen 16.030 (2021er August-Hoch) und der 16.000er Barriere zu finden. Sollte es per Tagesschluss unter die runde Tausendermarke zurückgehen, müsste danach auf die 15.900er Marke geachtet werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, könnte es zu einem Rücksetzer an das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 kommen. Würden die Kurse auf diesem Niveau nicht nach oben abdrehen, dürfte das 2022er Februar-Top bei 15.737 angesteuert werden. Unterhalb dieser Haltelinie müsste dann mit einem Test des März-Hochs bei 15.706 gerechnet werden. (22.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag auf ein neues Allzeithoch bei 16.332 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: 547 Tage, nachdem die heimischen Blue Chips das vorherige Rekordhoch bei 16.290 markiert hätten, habe der deutsche Leitindex auf einen neuen historischen Höchststand springen können. Dabei hätten die Notierungen am Nachmittag zunächst das bisherige Top überwunden und seien anschließend erstmals in der Geschichte über die 16.300er Marke geklettert. In der Spitze sei es bis auf das neue Allzeithoch bei 16.332 Zählern gegangen, bevor die Kurse etwas Tempo herausgenommen und den Handelstag bei 16.275 (+0,7%) beendet hätten. Auf Wochensicht habe der DAX damit einen Wertzuwachs von 2,3% erzielen können.