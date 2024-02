Ausblick: Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank, der am Mittwochabend veröffentlicht worden sei, habe der DAX keine neuen Impulse generieren können. Im nachbörslichen Handel hätten die Notierungen allerdings deutlich nachgegeben.



Das Long-Szenario: Um aus der zuletzt kursbestimmenden Schiebezone nach oben auszubrechen, müsste der deutsche Leitindex jetzt - über das Verlaufshoch vom vergangenen Mittwoch bei 16.921 hinweg - oberhalb der 17.000er Barriere und des amtierenden Allzeithochs aus dem Handel gehen. Anschließend sollte der Ausbruch mit neuen historischen Höchstständen bestätigt werden. Dabei wäre der Weg aus charttechnischer Sicht dann zunächst frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste nun auf das gestrige Tagestief geachtet werden, die nächsten Unterstützungen könnten am Zwischenhoch vom 11. Januar bei 16.839 und an der 16.800er Marke angetragen werden. Unterhalb dieses Levels wäre ein Rücksetzer an das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 denkbar, bevor es zur Schließung der Kurslücke vom 24. Januar bei 16.627 kommen könnte. Eine Etage tiefer würde das offene Gap vom 22. Januar in den Fokus rücken, wobei auch der GD50 (aktuell bei 16.572) und das Juli-Hoch bei 16.529 stützend wirken dürften. (01.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX legte zur Wochenmitte wieder den Rückwärtsgang ein und fiel um 0,4% auf 16.904 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Dienstag noch auf ein neues 2024er Top bei 17.000 Zählern habe steigen können, seien die Blue Chips zur Wochenmitte wieder nach unten abgedreht. Dabei sei das Aktienbarometer zunächst unverändert in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 16.972) und habe in der ersten Handelsstunde das Intraday-Top bei 16.992 Punkten markiert. Im weiteren Verlauf seien die Kurse aber in die Verlustzone zurückgefallen und hätten am späten Nachmittag im Tief bei 16.885 aufgesetzt. Für den Januar stehe indes ein Plus von 0,9% zu Buche.