Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 16.538 habe der DAX das Juli-Hoch im regulären Handel vorerst noch verteidigen können.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben drehen zu können, müsste der deutsche Leitindex nun im ersten Schritt über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 springen und den Re-Break mit einem Anstieg über die 16.800er Marke bzw. über das Top vom 12. Dezember bei 16.837 bestätigen. Sobald das Aktienbarometer oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehe, hätten die Kurse erneut Platz für einen Hochlauf an die 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch bei 17.003 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen jetzt das Juli-Hoch bei 16.529 im Fokus. Würden die Notierungen unter diesen Halt fallen, dürfte das Juni-Top bei 16.427 angesteuert werden. Darunter könnte dann das Mai-Top bei 16.332 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor ein Test des Zwischenhochs vom 3. Juli bei 16.209 einkalkuliert werden sollte. Die nächsten Unterstützungen wären anschließend an den beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 bzw. an der 16.000er Schwelle zu finden, bevor über Ausweitung der Verkäufe bis an die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.954 Punkten) oder bis an den trendentscheidende GD200 (15.823) nachgedacht werden müsste. (04.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch um 1,4% auf einen Endstand bei 16.538 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag noch mit einem Mini-Plus von 0,1% ins neue Börsenjahr gestartet sei, hätten die Notierungen zur Wochenmitte deutlich nachgegeben. Dabei seien die Kurse zunächst bei 16.771 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 16.769) und hätten direkt nach der Eröffnung das Tageshoch bei 16.784 Zählern markiert. Im Anschluss hätten die Blue Chips jedoch in den Rückwärtsgang geschaltet und seien am Nachmittag auf das Tagestief bei 16.480 zurückgefallen.