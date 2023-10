Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei die Gegenreaktion vom Freitag durch den gestrigen Abwärtstag zu einem großen Teil wieder neutralisiert worden.



Das Long-Szenario: Mit dem Rückfall unter das September-Tief (15.139) habe sich der erste Widerstand nun auf dieses Niveau verschoben, darüber sollten weiterhin sowohl das Juli- als auch das August-Tief bei 15.456 und 15.469 überboten werden. Im nächsten Schritt müsste es dann über das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 gehen, um sich an die 200-Tage-Linie und die 15.600er Marke heranschieben zu können. Gelinge die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend, hätten die Notierungen Platz bis an das Volumenmaximum mit dem März-Top bei 15.706 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke dagegen erneut auf die 15.000er Marke und das Tagestief vom vergangenen Mittwoch bei 14.948 Zählern richten. Rutsche der deutsche Leitindex per Tagesschluss unter diese markante Haltelinie, dürfte zunächst das 2022er März-Hoch bei 14.925 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, würde das Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.709 in den Fokus rücken. Darunter könnte eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich des diesjährigen März-Tiefs bei 14.458 nicht mehr ausgeschlossen werden. (10.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um 0,7% auf 15.128 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem starken Wochenschluss vom Freitag hätten die deutschen Blue Chips am gestrigen Montag wieder in den Rückwärtsgang geschaltet. Dabei hätten die Kurse den Handelstag bereits mit deutlichen Verlusten und einem 87 Punkte breiten Abwärts-Gap bei 15.143 Zählern eröffnet und seien wenig später auf das Tagestief bei 15.078 Punkten gefallen. Danach seien die Notierungen zwar auf das Tageshoch bei 15.201 Zählern gestiegen, hätten das Niveau aber nicht halten können und seien zur Schlussglocke auf 15.128 zurückgefallen.