Ausblick: Aus charttechnischer Sicht stecke der deutsche Leitindex unverändert in der kursbestimmenden Schiebezone fest, wobei der Fokus aktuell auf der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange im Bereich von 14.300 liege.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, sollte der DAX die 14.300er Schwelle als Sprungbrett nutzen und sich von dort über die beiden Hürden bei 14.400 und 14.500 schieben. Gelinge der Break per Tagesschluss, hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an das bisherige Dezember-Top bei 14.585 Punkten, das weiterhin mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14.603 einen Widerstand bilde. Darüber könnte ein Hochlauf an das Juni-Hoch bei 14.709 Zählern erfolgen, bevor das 2021er Oktober-Tief bei 14.819, die 15.000er Marke und das 2021er November-Tief bei 15.015 in den Fokus rücken würden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung bilde die 14.300er Marke den ersten Halt. Sobald der DAX unterhalb dieses Levels aus dem Handel gehe, könnte es zu einem Test der 14.200er Marke kommen. Gehe der schief, dürfte das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150, auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer warte dann die runde 14.000er Barriere, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Vor-Corona-Top bei 13.795 nachgedacht werden müsste. Darunter sollten die 13.600er Marke und der GD200 (aktuell bei 13.544) stützend wirken. (13.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Freitag per Tagesschluss deutlich über 14.300 steigen konnte, geriet der gestrige Wochenauftakt zur Zitterpartie, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zur Eröffnung hätten die Blue Chips mit dem punktgenauen Opening bei 14.300 eine 71 Zähler breite Lücke in den Chart gerissen, die mit dem späteren Tageshoch bei 14.366 jedoch fast vollständig habe geschlossen werden können. Im Tief sei es dagegen bis auf 14.263 hinuntergegangen, anschließend hätten die Kurse über weite Strecken um die 14.300er Marke gependelt. Die sei kurz vor Handelsschluss noch einmal unter Druck geraten, bevor der DAX den Handel bei 14.307 (-0,5%) beendet habe.