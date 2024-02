Ausblick: Mit dem Endstand bei 17.033 Punkten habe der DAX auch auf Schlusskursbasis eine neue historische Bestmarke erzielt. Gleichzeitig sei die zuletzt kursbestimmende Schiebephase mit dem Ausbruch vorerst bullish aufgelöst worden.



Das Long-Szenario: Aus charttechnischer Sicht würden sich derzeit keine weiteren Widerstände ableiten lassen, sodass die runden Hunderter-Marken als Orientierungspunkte herangezogen werden könnten. Halte die Aufwärtsdynamik in den kommenden Sitzungen an, könnte sich der deutsche Leitindex daher bereits in Richtung 17.100 bzw. 17.200 Punkte orientieren.



Das Short-Szenario: Sollte der DAX dagegen wieder nach unten abdrehen, wäre der erste Halt an der 17.000er Schwelle zu finden. Unterhalb dieser Unterstützung müsste mit einem Rücksetzer an das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 Punkten gerechnet werden. Fänden die Kurse dort keinen Halt, würde das Verlaufshoch vom 11. Januar bei 16.839 Punkten mit dem Tagestief vom vergangenen Donnerstag bei 16.822 Punkten in den Fokus rücken. Darunter dürfte das Top vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb des GD50 (aktuell bei 16.651 Punkten) könnten schließlich die beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627 Punkten) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555 Punkten) geschlossen werden. (07.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am gestrigen Dienstag nach oben ausbrechen und dabei auf ein neues Allzeithoch steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem verhaltenen Wochenstart (-0,1%) habe der DAX gestern wieder nach oben gedreht und sei dabei erstmals in seiner Geschichte auch per Tagesschluss über die 17.000er Barriere ausgebrochen. Dabei habe das Aktienbarometer schon zur Eröffnung bei 16.966 Punkten erste Gewinne verzeichnet (Vortagsschluss bei 16.904 Punkten), sei zunächst aber auf das Tagestief bei 16.871 Punkten zurückgefallen. Von dort hätten sich die Notierungen in die Gegenrichtung abdrücken und über die 17.000er Schwelle steigen können. In der Spitze sei es kurz vor Handelsschluss sogar bis auf 17.050 Zähler hinaufgegangen.