Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November haben die deutschen Standardwerte bisher eine sehr starke Performance auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Mit einem Plus von über 7% habe das Aktienbarometer lehrbuchmäßig aus dem Anfang November ausgebildeten "morning star" Kapital schlagen können. Charttechnisch gehe die jüngste Rally mit einem Sprung über die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten einher. Während der letzten Monate habe der DAX® hier mehrfach wichtige Hoch- und Tiefpunkte etabliert. Dieser Befreiungsschlag werde durch die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.686 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Auf der Indikatorenseite sei derzeit die Relative Stärke nach Levy einen besonderen Blick wert. Zum einen habe der Trendfolger gerade seinen Schwellenwert von 1 passiert und signalisiere damit wieder einen Aufwärtstrend. Zum anderen liege im RSL-Verlauf der Bruch des Abwärtstrends seit Februar vor. Beide Weichenstellungen würden den Bullen aktuell wichtige Argumente liefern. Die Hochs vom September bei rund 16.000 Punkten würden nun das nächste Anlaufziel definieren, ehe das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücke. Die oben genannte Schlüsselzone bei 15.600/15.500 Punkten biete sich zukünftig als engmaschige Absicherung an. (20.11.2023/ac/a/m)