Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gesunkene Öl- und Gasnotierungen dürften leicht unterstützend auf den DAX gewirkt haben, wie auch das kleine BIP-Wachstum in Europa, was bis Ende letzter Woche so nicht erwartet wurde, so die Analysten der Helaba.Zudem sei die Lage der quantitativen Indikatoren freundlich zu werten. MACD und Stochastik würden oberhalb ihrer Signallinien steigen und auch der DMI stehe auf Kauf, wobei er von einem zunehmenden ADX begleitet werde. Es scheine nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Widerstandslinie des Februar-Abwärtstrends überschritten werde und ein Test des 38,2%-Retracements bei 13.552 sowie des Hochs bei 13.564 erfolgen könne. Damit würde sich das Bild massiv aufhellen und die Marke von 14.000 Zählern ins Bewusstsein der Akteure rücken. Unterstützungen würden sich unterhalb von 13.000 Punkten in Form der geleitenden Durchschnitte finden. (01.11.2022/ac/a/m)