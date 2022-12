Ausblick: Mit dem Schlusskurs oberhalb von 14.500 habe der deutsche Leitindex den nächsten Widerstand überwunden. Aus charttechnischer Sicht dominiere allerdings weiterhin die mittlerweile zwei Wochen andauernde Schiebezone das Kursgeschehen.



Das Long-Szenario: Der Re-Break an der 14.500er Marke habe den Weg ans aktuelle Dezember-Top bei 14.585 freigemacht. Oberhalb dieses Levels sollte es zur Bestätigung auch über 14.600 und das April-Hoch bei 14.603 gehen. Damit wäre nicht nur die zuletzt kursbestimmende Seitwärtsphase nach oben aufgelöst, sondern auch Platz für einen Sprint an das Juni-Hoch bei 14.709, dem bei 14.819 das 2021er Oktober-Tief folgen würde. Darüber warte dann die 15.000er Marke mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite seien die ersten Unterstützungen weiterhin bei 14.400 und 14.300 zu finden, bevor die Haltezonen bei 14.200 und 14.150 auf den Prüfstand gestellt werden könnten. Unterhalb dieses Niveaus könnte es zu einem Test der 14.000er Marke kommen, bevor es - sofern die Notierungen an der runden Tausendermarke nach unten durchfallen würden - bereits um das Vor-Corona-Top bei 13.795 gehen würde. Der nächste Halt wäre anschließend an der 13.600er Marke festzumachen, wobei ein Dip an den darunter verlaufenden GD200 (aktuell bei 13.537) einkalkuliert werden sollte.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am Freitag musste der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) noch einmal eine Berg- und Talfahrt absolvieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Blue Chips zunächst bei 14.466 mit leichten Verlusten (Vortagsschluss bei 14.490) in den Handel gestartet, hätten sich anschließend aber erholen und bis auf das neue Dezember-Hoch bei 14.585 schieben können. Danach seien die Kurse mit Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts jedoch regelrecht eingebrochen und binnen weniger Minuten auf das Tagestief bei 14.372 Zählern gefallen. Am Ende einer volatilen Sitzung habe sich der DAX bei 14.529 (+0,3%) ins Wochenende verabschiedet. Für die gesamte Woche stehe indes ein kleines Minus von 0,1% zu Buche.