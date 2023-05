Die Aktien von Allianz würden versuchen, einige der gestrigen Verluste wieder wettzumachen, nachdem ein geplanter Aktienrückkauf im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro angekündigt worden sei. Das Programm solle Ende Mai 2023 beginnen und bis zum Ende dieses Jahres dauern. Das Unternehmen werde morgen seine Quartalsergebnisse vorstellen.



Die Aktien von Bayer seien während der heutigen Handelssitzung um mehr als 5% gesunken, da die Quartalsergebnisse schlechter als erwartet gewesen seien. Die schlechteren Ergebnisse seien hauptsächlich auf die schlechte Leistung der Pharmasparte zurückzuführen, insbesondere des Xarelto-Medikaments. Darüber hinaus prognostiziere Bayer, dass das EBITDA für das gesamte Jahr am unteren Ende der Bandbreite der bisherigen Unternehmenserwartungen liegen werde.



Deutsche Telekom habe ebenfalls seine Ergebnisse veröffentlicht, wobei die Aktien nach der Veröffentlichung um fast 2% gestiegen seien. Die Ergebnisse für das erste Quartal hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Darüber hinaus habe das Unternehmen seine Prognosen für das gesamte Jahr in Bezug auf bereinigtes EBITDA, freien Cashflow und die Anzahl der Netto-Kunden erhöht.



Die Futures basierend auf dem DAX würden heute moderate Gewinne verzeichnen, jedoch weiterhin unterhalb der psychologischen Marke von 16.000 Punkten bleiben (Quelle: xStation5 von XTB). (11.05.2023/ac/a/m)





Der Handelstag am Donnerstag an den europäischen Märkten sorgt für eine bessere Stimmung unter den Anlegern, die mit der niedrigeren Inflationsrate in den USA gestern und der niedrigeren Inflationsrate in China zufrieden waren, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex verzeichne heute leichte Gewinne, bleibe jedoch weiterhin unterhalb der psychologischen Marke von 16.000 Punkten. Das Hauptaugenmerk der Anleger liege heute vor allem auf den Arbeitsmarkt- und Erzeugerpreisdaten aus den USA.