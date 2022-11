Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte zuletzt drei etwas schwächere Tageskerzen, die von Stagnation nach trendiger Überhitzung zeugen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der DAX gestern unter den vorgestellten Doppeltop-Sell-Trigger bei 14.266 gefallen und ohne Probleme bis 14.195 abgetaucht. Der Trendindikator ADX des Tageskerzencharts stehe sehr hoch und beginne vielleicht in Kürze einzuknicken, um das Ende der DAX-Trendfähigkeit anzukündigen. Immerhin, in einem ersten Schritt der Abkühlung sei der DAX schon wieder in das Bollinger Band des Tageskerzencharts zurückgeholt worden, dessen obere Begrenzung fortan wieder das tägliche Maximalpotenzial darstelle.



Die Ausgangslage zum Tag sei bärisch, da der DAX nach zwei kleinen Dochtkerzen eine längere schwarze Abwärtskerze gezeigt habe, was einer Mehrkerzenumkehr nach Lehrbuch gleichkomme. Dennoch steige der DAX heute zuerst wahrscheinlich von 14.234 bis 14.347 (61,8% RT XETRA), bzw. wenn man der DAX Indikationsauswertung folge bis 14.363/14.384 (nicht aber über 14.441). Ab 14.347 bzw. ab 14.363/14.384 gäbe es dann nochmals Konsolidierungsrisiken bis (14.146/Gap) 14.125, da das nötige theoretische Konsolidierungsziel 14.124 gestern nicht ganz erreicht worden sei, im Gegensatz zum S&P 500, der gestern in der letzten Stunde nochmals bis an das vorgestrige Tief 13.956/13.951 herangekommen sei. Stopp-Loss sei 14.441+x. (17.11.2022/ac/a/m)



