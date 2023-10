Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete gestern freundlich in den Handel, kippte dann aber immer weiter zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Reversalversuche an potenziellen Supports seien gescheitert, am Nachmittag sei dann stärkerer Verkaufsdruck aufgekommen. Heute würden die Futures für den Feiertagshandel in Deutschland nochmals deutliche Kursabschläge andeuten.Die Bären lassen den deutschen Leitindex deutlich von den alten Tiefs und dem EMA200 im Tageschart nach unten hin abprallen, so die BNP Paribas. Ob das Septembertief direkt gerissen werde, sei aber offen. Denkbar wäre ausgehend vom Support bei 15.108 - 15.142 auch eine weitere Erholungswelle im Abwärtstrend bis 15.327 - 15.383 Punkte. Erst oberhalb von 15.469 und 15.516 würde sich das Chartbild leicht aufhellen. Gehe es deutlich unter 15.100, liege bei 14.957 - 15.020 die nächste Zielzone auf der Unterseite. (03.10.2023/ac/a/m)