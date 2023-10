Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Mittwoch am primären Abwärtsziel bei 14.957 Punkten eine Erholung starten, die bislang in der Spitze bis 15.174 Punkte führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der gestrige Handel sei zunächst von einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau geprägt gewesen, ehe am Nachmittag ein Rücksetzer an den Support bei 15.047 Punkten gefolgt sei. Die Futures würden eine Verteidigung der Marke andeuten.Solange der DAX nicht deutlich unter 15.047 Punkte einbreche, sei eine Fortsetzung der Erholung bis 15.154 und 15.174 Punkte zu favorisieren. Hier könnten die Bären erneut zuschlagen und den Index unter 15.047 Punkte an das Tief bei 14.948 Punkten drücken. Darunter würde sich der Abwärtstrend bis 14.840 und 14.800 Punkte ausdehnen, ehe eine massive Kaufwelle starten sollte. Steige der DAX allerdings auch über 15.185 Punkte an, könnte die aktuelle Erholung direkt bis 15.258 und 15.327 Punkte ausgedehnt werden. Ein Sprung über die Hürden könnte eine mehrtägige Kaufwelle nach sich ziehen. (06.10.2023/ac/a/m)