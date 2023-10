Der Dow Jones sei um -1,29%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -1,37% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -1,87% gesunken.



Um aus der Verlustzone zu kommen, wolle sich der Online-Sporthändler Signa Sports United gesund schrumpfen (operativer Verlust in H1 2023: EUR 97 Mio.; Vj.: EUR 26 Mio.). Das Unternehmen wolle unrentable Tochterfirmen schließen und sich von der New Yorker Börse zurückziehen. Signa Sports gehöre zum Dunstkreis des österreichischen Investors Rene Benko, der auch als Investor bei Galeria Karstadt Kaufhof bekannt sei.



Die Horst Brandstätter Group als Playmobil-Mutterkonzern wolle bis 2025 weltweit 694 Jobs (17%) streichen. 369 dieser Arbeitsplätze würden auf Deutschland entfallen, was 16% der Stellen hierzulande bedeute. Nach zwei herausfordernden Jahren reagiere das Unternehmen damit auf Umsatz- und Ergebniseinbußen.



Beim morgen anstehenden Börsengang des Augsburger Panzergetriebe-Herstellers RENK (ISIN DE000RENK730 / WKN RENK73) würden die Aktien nach Angaben begleitender Investmentbanken im unteren Drittel, also zwischen EUR 15 und EUR 16, der bis EUR 18 reichenden Preisspanne ausgegeben. Die Aktien könnten noch bis heute gezeichnet werden. Etwa 70% des Geschäfts würden auf die einer Sonderkonjunktur unterliegenden Getriebe für Panzer und Marine-Schiffe entfallen.



Der US-Dollar sei durch die Aussicht auf ein länger anhaltendes hohes Zinsniveau gestützt worden. Der Euro sei gegenüber dem US-Dollar unter die Marke von 1,05 gefallen. Bei den Ölpreisen sei es infolge von Konjunkturängsten zu Gewinnmitnahmen gekommen. (04.10.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im DAX hatten am Montag und Dienstag die Bären die Oberhand, so die Analysten der Nord LB.Er habe gestern unter der Marke von 15.100 Punkten geschlossen, allerdings seien viele Marktteilnehmer aufgrund des gestrigen Feiertages und des Brückentages am Montag abwesend gewesen. Auch der Aktienhandel an der Wall Street habe ordentlich Federn gelassen.Der DAX sei um -1,06%, der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) um -1,85% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um -1,04% gefallen.