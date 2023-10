Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit Montag überverkauft, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das sei aussagbar, weil der Abwärtstrendkanal vom Sommerhoch unterseitig ausgereizt und teilweise unterschritten gewesen sei. Der Index mühe sich seit drei Tagen, daraus etwas zu machen. So sei zum Beispiel aufgefallen, dass der DAX seit Montag keine weiteren Tiefs ausgebildet habe, während der S&P 500 und NASDAQ 100 parallel dazu täglich stark gefallen seien. Nur der Dow takte noch wie der DAX und halte sich sogar über dem Tief vom 4. Oktober (32.847) auf.Die BNP Paribas achte vor allem auf das Verhalten an der DAX BIG Picture Horizontale 14.816, die ein Sprungbrett für einen großen mehrmonatigen Anstieg zu 16.290/16.530 und mehr sein könnte. Der kleine Unterschuss bis 14.630 sei da noch kein Beinbruch, also kein Durchbruch. Überhaupt sei die DAX Korrektur vom Sommerhoch (16.530) des Jahres 2023 nur unterdurchschnittlich bis durchschnittlich mit einem Wert von -11,5%. DAX intra day: Der DAX könnte heute weiter daran arbeiten, einen 2. Anstieg bis 14.935 durchzudrücken. Die Ansätze dafür seien da. Mehr als 14.920/14.935 sei aber heute kaum drin. Wenn doch, dann wäre 15.045 das Ziel, eine alte Kurslücke. (27.10.2023/ac/a/m)